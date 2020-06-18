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Sözcü

Papiss Cisse ve Efecan Karaca arasında gerilim

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Antalyaspor'u konuk eden Alanyaspor'da, yıldız futbolcu Papiss Cisse ile kaptan Efecan Karaca arasında gerilim yaşandı. Kısa süreli tartışma, Cisse'nin attığı golden sonra tatlıya bağlandı.

22:17 -
Haberler Alanyaspor
Papiss Cisse ve Efecan Karaca arasında gerilim

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşırken, ev sahibi ekipte 13. dakikada sinirler gerildi.

Antalyaspor ceza sahasının önünde topla buluşan kaptan Efecan Karaca, boş durumda olan Papiss Cisse ve Bakasetas’a pas atmayıp şut çekince, Senegalli golcü Cisse tarafından azarlandı. Efecan da Cisse’ye tepki gösterince iki oyuncu arasında tartışma yaşandı.

Kornere giden top sonrası teknik patron Erol Bulut, Efecan ve Cisse’yi sakin olması konusunda uyardı. Devam eden pozisyonda Alanyaspor 15. dakikada Cisse ile golü bulunca Efecan ilk başta arkadaşını kutlamaya gitmedi.

Devreye yeniden giren Erol Bulut, Efecan’ı sakinleştirdi ve iki futbolcu sarılarak barıştı.

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