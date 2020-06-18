Muslera büyük kayıp

O sadece klasik ‘1 numara' değil. Maç kazandıran kaleci tipi, Muslera. Bu tarz kaleciler, günümüz futbolunda çok değerli. Muslera'nın yokluğu kolay doldurulamaz. Bu, çok büyük dezavantaj. Rizespor maçında birçok oyuncu sanki sahada değildi. Muslera'nın sakatlığının yaşattığı şokla beraber, pandemi arasının da sarstığını gördüm, Galatasaray'ı. Böyle aralarda geride kalırsanız, toparlanma çok zor olur.

Sanki hiç ara vermemiş gibiydi, Trabzonspor… Tempoyu istediği gibi arttırdı, oyun hep elindeydi. Hüseyin Çimşir, sırtındaki ateşten gömleği ilk kez giydi, ama ona çabuk alıştı. Mütevazı ve işinden başka bir şey düşünmeyen insanlar kendileriyle barışıktır.

Bu kadro, çok büyük aksilikler olmazsa, dev şampiyonluk yürüyüşüne devam eder.

BEŞİKTAŞ’TAN ERKEN VEDA

‘FEDA'lı dönemden ‘Bırakmam seni' günlerine. Hava puslu, eldeki kadro yeterli değil ve bazı isimler kafasında sezonu bitirmiş. Bu problemi Sergen Yalçın biliyor. Kimi alacaksın bu havada? Borçlar, gelirlerin tükenmesi, tam bir darboğaz görüntüsü oluşturmuş durumda. Yönetim ve Sergen Yalçın için karar haftaları başladı. Kiralıklar gidecek mi? Özkaynak sisteminden gelecek oyuncular belli mi? Yetersiz bütçe ile nasıl transfer yapılır? Vakit dar, artık hamle zamanı.

GELECEK ZAMAN

Bütün hazırlıklar, gelecek sezon için Fenerbahçe'de. Altyapı dahil büyük değişim başladı. Daha teknik direktör belli değil, fakat ekibi belli. Şunu anlıyorum: Bu ülkeyi yakından tanıyan bir isim öne çıkmış gibi sanki. Fenerbahçe yönetimi yeni sezon parolasını ortaya koymuş: Şampiyonluk! Pahalı, parlayan, süper transferler, bu iktisadi ortamda zor yapılır. Amaç, pahada hafif, yükte ağır isimler olacak gibi. Bu transferler ve hoca seçimi isabetli olursa beklenen başarı gelebilir. Olmazsa ne olur? Artık silbaştan olmaz. Onu kesin biliyorum.

KORONA VE LİGİMİZ

Maçlar başladı. Hayırlı olsun. Umarım, kazasız belasız yola devam eder, kulüplerimiz. Yalnız, yeni dönemde vaka sayıları artıyor. Bu husus futbolu etkilerse B planı nedir diye merak ettim.