Manuel Pellegrini’nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması: ‘Olursa…’

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin ünlü çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. 66 yaşındaki teknik direktörün menajeri Jesus Martinez, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Şilili teknik adamın takipleri olduğunu söyleyen Martinez, “Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai’den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya’dan, Türkiye’den ve İtalya’dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Real Betis ile ilgili bir gelişme yok” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin teklifte bulunduğunu söyleyen Martinez, “Fenerbahçe ile olan durum şu. Manuel’in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili’den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi’nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok” dedi.

River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City gibi takımları yöneten Pellegrini, son olarak Premier Lig’de West Ham United’da görev yaptı.