MAÇ SONUCU | Napoli 0-0 Juventus (pen. 4-2) | İtalya Kupası Finali

İtalya Kupası’nda final karşılaşması oynandı. Boş tribünler önünde oynanan maçın normal süresi 0-0 sona ererken direkt penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Juventus’ta Dybala ve Danilo ağları bulamadı ve Napoli 4-2’lik skorla kupayı tarihinde 6. kez müzesine götürdü.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan maçta, Napoli adına Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Eljif Elmas 88’de Zielinski’nin yerine oyuna dahil oldu. 90+3’te genç oyuncunun şutu direkten döndü. Kafileye dahil edilen Merih Demiral buna rağmen maç kadrosunda yer almadı.

Gattuso’nun ilk kupası!

Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazandı. İtalya Kupası finalinde penaltılarda Napoli’nin gollerini, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik kaydederken, Juventus’un sayıları ise Bonucci ve Ramsey’den geldi.