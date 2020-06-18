MAÇ SONUCU | Manchester City 3-0 Arsenal | Eric Garcia korkuttu!

İngiltere Premier League’de 100 günlük aranın ardından maçlar yeniden başlarken 0-0 biten Aston Villa-Sheffield United maçı sonrası sahneye devler çıktı, kritik karşılaşmada Manchester City, Arsenal’ı konuk etti. City sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı ve puanını 60’a yükseltti. Mikel Arteta, daha önce yardımcılığını yaptığı Pep Guardiola’ya karşı ilk maçında takımının mağlubiyetini izlerken Arsenal da 40 puanda kaldı.

Maçın 88. dakikasında kalecisi Ederson’la çarpışan Eric Garcia, yerde hareketsiz kaldı. Korku dolu anlarda sağlık görevlileri derhal oyun alanına girdi ve genç oyuncuya müdahale etti. Garcia sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı ve direkt olarak ilk müdahale için soyunma odasına götürüldü. Bilinci açık olan Garcia’nın her ihtimali karşı detaylı kontroller için hastaneye götürüleceği aktarıldı.

Ev sahibi ekibe üç puanı getiren golleri 45’te Raheem Sterling, 51’de penaltıdan Kevin de Bruyne ve 90’da Phil Foden kaydetti.

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David Luiz’in kabus gecesi!

Maça damga vuran isim Arsenal’ın savunmacısı David Luiz oldu. 24. dakikada sakatlanan Pablo Mari’nin yerine oyuna dahil olan Brezilyalı, yaptığı hatayla 45’te Sterling’in attığı gole sebebiyet verdi, 48’de de bir penaltı yaptı ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çift maç haftasında olan iki takımdan Manchester City pazartesi günü Burnley’yi konuk edecek. Arsenal ise cumartesi günü Brighton’a konuk olacak.