Kyrie Irving çıldırdı! NBA’ye karşı kendi ligleri…

Brooklyn Nets’in yıldızı Kyrie Irving, NBA oyuncularının endişelerini dile getirmeye devam ediyor. Sakatlığı bulunan John Wall’un “Eğer oynuyor olsaydım, Orlando’daki devam edecek lige katılmazdım” sözlerine üzerine Amerika’da her gün yeni bir tartışma çıkıyor!

Son olarak, New York Daily News'dan Stefan Bondy‘nin haberine göre NBA Oyuncular Birliği (NBPA) başkan yardımcısı Kyrie, oyunculara kendi liglerini kurmayı teklif etti.

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede başlayan ayaklanmaların geri planda kalacak olmasından ve NBA’in gündemi değiştireceğinden dolayı Kyrie Irving ile bazı oyuncular ligin başlamasını istemiyor.

Amerikalı yıldız isim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise “Sosyal reform için her şeyimden vazgeçerim” diyerek dikkatleri üzerine çekip, NBA’in yeniden başlamasının planladığı günlerde yeni bir tartışma başlatmıştı.

Irving, ESPN’e ayrıca olarak yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı;

“Topluluklarımızda görmezden gelmeye devam eden ırksal adaletsizlikleri kabul etmeyeceğiz. Sağlığımız ve refahımız söz konusu olduğunda karanlıkta tutulmayacağız. Tarihsel olarak sağlam kararlar almamızı engelleyen finansal beklentileri görmezden gelmeyeceğiz.

Bu durum münferit oyuncular, sporcular veya eğlence sektöründekilerle ilgili değil. Bu, değişim için bir araya gelen güçlü erkek ve kadın grubumuzla ilgilidir. İlgili alanlarımız var, ancak tüm bu sistemin asıl amacı olan kötüye kullanma konusu üzerinden dikkatleri çekmek için susup oynamaya devam etmeyeceğiz.”

PERKINS’TEN IRVING’E KÜFÜR VE HAKARET!

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving’e ESPN kanalında hakaret içeren sözler söylerken, Twitter’da da küfür etti!

Irving’in konferans görüşmelerine katılıp, telefondaki oylamalarda oynamak istediğine dair oy verdiğini belirten Perkins, “Kyrie Irving’in beynini alıp bir kuşa taksanız, bilin bakalım o kuş ne yapar? Tersten uçar. Çünkü Kyrie’nin şu anda kafası karışık” diyerek yıldız ismin liderlik özelliğinin olmadığını söyledi.

TV ekranında söylediği ağır sözlerden sonra hızı alamayan Twitter hesabından da Irving’e küfürler eden Perkins, daha sonra bu tweet’i silip özür diledi ancak NBA yıldızına karşı sinirinin geçmediğini ifade etti.