Kupasız, hedefsiz ve umutsuz Fenerbahçe!

Türk sporunun mihenk taşlarından Fenerbahçe, futbolda benzerini hiç yaşamadığı bir dönemde. Sarı-lacivertliler, tarihinin en uzun kupasızlık döneminde. Sarı Kanarya, 2014'ten bu yana tek bir şampiyonluk bile göremedi. Bu dönem, 1989-1996 arasındaki şampiyonluktan uzak geçilen dönemden bile kötü. Fenerbahçe, son lig şampiyonluğunu 2014 sezonunda yaşadı. Son Süper Kupa'yı 2014'te havaya kaldırdı. Türkiye Kupası ise 2013'te geldi. Kanarya, son 37 sezonda Türkiye Kupası'nı sadece iki kez kazanabildi.

AVRUPA ÇOK UZAKTA

Fenerbahçe için kötü olan bir başka durum ise futboldaki başarısızlığın kanıksanması. Sarı-lacivertliler, geçen sezon uzun süre ligin dibinde yer almış, son haftalardaki galibiyetlerle 6. sırayı bulabilmişti. Fenerbahçe, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarını ikincilikle bitirmiş ancak rakiplerini hep geriden takip etmişti. Mevcut sezonda Avrupa kupalarına katılamayan Kanarya, halen 7. durumda. Avrupa Ligi barajıyla aradaki puan farkı da 7.

KADIKÖY DE YIKILDI

‘Fener Ol' kampanyasıyla mali darboğazdan çıkmanın yolunu arayan Fenerbahçe, iki sezonda yaptığı 31 transfere rağmen başarı sağlayamadı. Bu durum umutları azalttı. Pandemi sonrası futbol ekonomisinin daralması nedeniyle zafiyet gösteren kadronun nasıl güçlendirileceği soru işareti. Ayrıca hoca bilmecesi aylardır devam ediyor. İki sezonda 5. hoca bekleniyor. Kadıköy'de ezeli rakiplere olan üstünlüğün de bu sezon kaybedilmesiyle Fenerbahçeli taraftarlar için fazla bir teselli kalmıyor.