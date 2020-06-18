Frutti Extra Bursaspor ile Bahçeşehir Koleji’nde coşku ve gurur!

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Frutti Extra Bursaspor, önümüzdeki sezon ilk kez sahne alacağı EuroCup'ta güç gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “10 Temmuz'da kuralar çekiliyor. Temennimiz Fraport Skyliners Frankfurt'un ya da diğer Alman takımının çıkması. Distribütörümüz orada çok büyük bir organizasyona sahip. 2-3 bin kişi ile evimizde gibi maçları oynarız. Ne kadar doğru takımı seçtiğimizi herkes görüyor. Şehrimizin takımı ile güzel yerlere geldik. Bursa'ya İstanbul'dan maç seyretmeye gelecekler. Frutti Extra Bursaspor'a destek demek, Bursa turizmine destek demektir” şeklinde konuştu.

SPONSORLUĞA DEVAM

FRUTTI Extra, geçen yıl imzaladığı 3 yıllık anlaşmayla EuroLeague ve EuroCup'ın Almanya bölgesel sponsoru olmuştu. Ayrıca EuroLeague Final Four'un sponsorluğunu üstlenmişti. Covid-19 nedeni ile yarım kalan organizasyon ve yatırımlar seneye devam ederken Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, iyi takım kurarak EuroCup'ta başarılı olacaklarını söyledi.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NİN TIRMANIŞI SÜRÜYOR

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'ndan EuroCup'a geçti. 2. Lig'de başladığı mücadelesinin ilk yılında Süper Lig'e yükselen, üçüncü yılında Avrupa'ya giden ‘Kızıl Ejderler' önümüzdeki sezon en büyük basketbol organizasyonu EuroLeague'in alt kolunda ter dökecek.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, takımlarının başarısıyla gurur duyduğunu belirterek “Her sene daha iyi olmaya gayret ettik ve bir kolej takımı olarak hep daha iyi olmayı başardık. Avrupa'da ülkemizi temsil etmek en önemli hedeflerimizden biriydi. EuroCup gibi iddialı bir organizasyonda daha çok Türk oyuncularla kurduğumuz takımımızla ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umuyorum Bahçeşehir ailesini gururlandırabiliriz” dedi.

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş, yaz transfer döneminin en hareketli takımı olduklarını belirterek “Oldukça genç bir kulüp olmamıza rağmen EuroLeague çatısının altına girebilmek bizim için büyük bir başarı. Her yıl üzerine koyarak ve tecrübe kazanarak sürdürülebilir bir başarı hedefliyoruz” diye konuştu