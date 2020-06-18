SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Maranello caddelerinde turladı…

Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımının yeni aracı SF1000'i Maranello sokaklarında test etti. Leclerc 110 gün sonra Ferrari'siyle yola çıkarken aracı fabrikadan alıp test pistine götürdü. Genç sporcu Instagram paylaşımında "Günaydın Maranello! Sabah uyandırdıysam özür dilerim. Sadece işe gidiyordum" dedi.

SKOR DIŞ HABER
18:23 -
Haberler Diğer Sporlar
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Maranello caddelerinde turladı…

Formula 1’de sezonun corona virüsü nedeniyle yaşanan iptallerin ardından start almasına sayılı günler kala Ferrari’de Charles Leclerc yeni aracını kullanma şansı buldu.

Ferrari’nin yuvası olan Maranello’nun sokaklarında SF1000 adlı yeni aracını kullanma şansı bulan Leclerc, aracı fabrikadan test pistine götürdü.

“Normalde sabahları erken kalkmayı sevmem, ama bugün muhteşem bir gerekçem vardı” diyen Leclerc motor sesi nedeniyle bazı vatandaşları uyandırmış olabileceğini de söyledi.

İLGİLİ HABER Sporsever`de gündem Tokyo 2020, Formula 1 ve Diamond League! Sporsever`de gündem Tokyo 2020, Formula 1 ve Diamond League!

Monako vatandaşı genç pilot, “Böyle özel bir yolda tekrar kokpitin içinde olmak iyi hissettirdi; evimde gibiydim. Bu geri dönmeye hazırız mesajı vermenin eğlenceli bir yoluydu gibi geldi” diye konuştu.

Genç sporcu Instagram paylaşımında ise “Günaydın Maranello! Sabah sizi uyandırdıysam özür dilerim. Sadece işe gidiyordum” ifadelerini kullandı.

Efsanelerin arasında…

Leclerc aracı Ferrari’nin unutulmaz patronu Enzo Ferrari’nin 1947’de ilk Ferrari’yi ürettiği fabrikadan çıkardı, Ferrari müzesinin önünden geçti, takımın Kanadalı eski pilotu Gilles Villeneuve’ün adının verildiği Via Gilles Villeneuve’den geçerek Fiorano’ya vardı.

View this post on Instagram

 

Good morning Maranello ! Sorry if I woke you up this morning, I was just going to work

A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc) on

Genç pilot, Fiorano pistinde tur atmazken aracın lastikleri şubat ayında İspanya’da yapılan testler sonrasında SF1000’in lastikleri 110 günlük aranın ardından ilk kez döndü. Formula 1’de sezon 5 ve 12 Haziran tarihlerinde Avusturya’da yapılacak iki yarışla başlayacak.

Charles Leclerc ferrari formula 1 SF1000