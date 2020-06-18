Ferrari pilotu Charles Leclerc, Maranello caddelerinde turladı…

Formula 1’de sezonun corona virüsü nedeniyle yaşanan iptallerin ardından start almasına sayılı günler kala Ferrari’de Charles Leclerc yeni aracını kullanma şansı buldu.

Ferrari’nin yuvası olan Maranello’nun sokaklarında SF1000 adlı yeni aracını kullanma şansı bulan Leclerc, aracı fabrikadan test pistine götürdü.

“Normalde sabahları erken kalkmayı sevmem, ama bugün muhteşem bir gerekçem vardı” diyen Leclerc motor sesi nedeniyle bazı vatandaşları uyandırmış olabileceğini de söyledi.

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Monako vatandaşı genç pilot, “Böyle özel bir yolda tekrar kokpitin içinde olmak iyi hissettirdi; evimde gibiydim. Bu geri dönmeye hazırız mesajı vermenin eğlenceli bir yoluydu gibi geldi” diye konuştu.

Genç sporcu Instagram paylaşımında ise “Günaydın Maranello! Sabah sizi uyandırdıysam özür dilerim. Sadece işe gidiyordum” ifadelerini kullandı.

Efsanelerin arasında…

Leclerc aracı Ferrari’nin unutulmaz patronu Enzo Ferrari’nin 1947’de ilk Ferrari’yi ürettiği fabrikadan çıkardı, Ferrari müzesinin önünden geçti, takımın Kanadalı eski pilotu Gilles Villeneuve’ün adının verildiği Via Gilles Villeneuve’den geçerek Fiorano’ya vardı.

Genç pilot, Fiorano pistinde tur atmazken aracın lastikleri şubat ayında İspanya’da yapılan testler sonrasında SF1000’in lastikleri 110 günlük aranın ardından ilk kez döndü. Formula 1’de sezon 5 ve 12 Haziran tarihlerinde Avusturya’da yapılacak iki yarışla başlayacak.