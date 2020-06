Chelsea Timo Werner transferini resmen açıkladı… Avrupa basınında uzun süredir konuşulan transfer resmiyet kazandı. İngilizler, RB Leipzig’in 24 yaşındaki Alman forveti Timo Werner’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Ara transfer döneminde Hakim Ziyech ile de anlaşan Londra ekibi böylece 2. transferini gerçekleştirmiş oldu. 5 yıllık sözleşme imzalayan Timo Werner Almanya Bundesliga’da oynayacağı 2 maçın ardından Maviler’e katılacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea’nin kasasından bu transfer için 47.5 milyon pound çıkacak.

Werner bu yıl, 43 maç’ta 32 gol, 13 asist’lik katkı yaptı.

Timo Werner transferi sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Chelsea’ye imza attığım için çok mutluyum. Bu büyük kulübe katılmak, kariyerimin en gurur verici anı. Chelsea’yle buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte çok başarılı işlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

