SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

CANLI YAYIN | Aytemiz Alanyaspor – Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

20:18 -
Haberler Alanyaspor
CANLI YAYIN | Aytemiz Alanyaspor – Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci finalist belli oluyor. İlk maçta deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, rövanş mücadelesinde rakibini konuk ediyor.

Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükselen Trabzonspor’un finaldeki rakibi bu karşılaşmanın sonucunda belli olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 20:45’te başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor

ALANYASPOR 2-0 ANTALYASPOR (İlk yarı oynanıyor…)

  • Dakika 25′ Alanyaspor, Ceyhun Gülselam’ın golüyle durumu 2-0’a getirdi ve büyük bir avantaj sağladı.
  • Dakika 15′ Alanyaspor, Cisse’nin golüyle 1-0 öne geçti

İLK 11’LER:

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

ANTALYASPOR: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel

antayalspor Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 21:14 18.06.2020