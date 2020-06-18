CANLI YAYIN | Aytemiz Alanyaspor – Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci finalist belli oluyor. İlk maçta deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, rövanş mücadelesinde rakibini konuk ediyor.
Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükselen Trabzonspor’un finaldeki rakibi bu karşılaşmanın sonucunda belli olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 20:45’te başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor
ALANYASPOR 2-0 ANTALYASPOR (İlk yarı oynanıyor…)
İLK 11’LER:
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
ANTALYASPOR: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel