Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni’ kampanyasında son durum

Beşiktaş Kulübü’nün SMS kampanyasında son rakamlar belli oldu.

Yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle futbolcu sözleşmelerinde maaşlara baraj koyacak olan yönetim, 1 yıl sürecek kampanyadan gelecek para ile bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

‘Bırakmam Seni’ sloganıyla başlayan kampanyaya katılımın son olarak (18 Haziran sabah saatleri) 214 bin 843 katılım oldu. Siyah-Beyazlılar, hafta sonuna kadar rakamda 250 bini geçmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı kulübün kampanyasına destek olmak isteyenler, web sayfasından, EFT ve havale yöntemi ile ve tüm operatörlerden 1903'e “bırakmamseni” yazıp mesaj atarak bağışta bulunabilecek. PTT şubelerinden de posta çeki hesabıyla bağış yapılabilecek. Yurt dışından kampanyaya katılmak isteyenler de EFT ve havale ile para gönderebilecek.