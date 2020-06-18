Avrupa’da futbol geri döndü, izlenme oranları uçtu!

Dün oynanan maçlar itibarıyla Premier Lig, corona salgınıyla verilen aradan döndü. Sky Sports’tan yapılan açıklamaya göre yayınlanan Manchester City-Arsenal maçı 3,4 milyon izlenmeye ulaştı.

Bu miktar, bir lig maçının ortalama izlenme oranından yüzde 94 daha yüksek bir miktara denk geliyor. Sky’ın son yedi senedeki en yüksek rakamı geçtiğimiz sene Manchester United ile Liverpool arasında oynanan bir maçtı ve 3,6 milyon izleyiciyi ekran başına toplamıştı.

Ligin dönüşünün açılış maçı olan Aston Villa-Sheffield United maçı ise 2,7 milyon izlenmeye ulaşmayı başardı. Bu izlenme miktarlarını internet sitesine olan ilgi takip etti.

LA LIGA VE BUNDESLIGA’DA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Geçtiğimiz hafta La Liga’nın başlamasıyla da İspanya’da izlenme oranları bir hayli artmıştı. Ligden yapılan açıklamada corona salgını sonrası açılan ligin izlenme miktarı eskiye yüzde 48 artış gösterdi.

Nielsen Sports adındanki araştırma şirketine göre La Liga izlenme oranlarını en çok Afrika Kıtası’nda yüzde 73, ardından Asya Kıtası’nda yüzde 72’yle gösterdi. Avrupa’daki artış yüzde 56 oranında görülüyor. Bu artışın önemli bir bölümü yüzde 130 ile Belçika’dan geliyor.

Yine aynı araştırma şirketinden gelen istatistiklere göre, Bundesliga’nın corona dönüşündeki ilk dört haftasında izlenme oranları eskiye kıyasla fırlamış durumda. Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Schalke 04 takımları, ortalama izlenme oranlarını yüzde 800 artırdı.

Ligdeki geri kalan takımların da izlenme oranları Avrupa çapında yüzde 409 arttı. Buna karşın, Premier Lig’in başlamasının bu yükselişleri biraz da olsa geri çekeceği tahmin ediliyor.

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