Atletico Madrid deplasmanda Osasuna’yı darmadağın etti

İspanya La Liga’nın 29. haftasında Atletico Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Estadio El Sadar’da oynana maçı Atletico Madrid 5-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Joao Felix’in golüyle öne geçen Atletico Madrid ilk yarı soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıda vites yükselten Diego Simeone’nin öğrencileri 56. dakikada Felix ile farkı ikiye çıkardı.

79’da Llorente durumu 3-0 yaparken, 3 dakika sonra Morata takımı adına 4’üncü golü filelere gönderdi.

88. dakikada Yannick Carrasco skoru 5-0 yaparak son sözü söyledi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 49 puana yükselerek önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi alma hedefini devam ettirdi. Osasuna ise 35 puanda kaldı.