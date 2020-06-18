Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Lig’in 28. hafta açılış maçında iki takım son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Lig’de Ankaragücü, 24 puanla 17. sırada yer alıyor. Başakşehir ise 56 puanla 2. sırada yer alıyor. İşte Ankaragücü Başakşehir maçından bilgiler…

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 28. haftası 19 Haziran Cuma akşamı oynanacak Ankaragücü Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak. Ankaragücü-Başakşehir mücadelesi saat 21.00’da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR’DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Başakşehir Futbol Külübü’nden yapılan açıklamalara göre, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Ekibimiz, yarın saat 21.00'de Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

ANKARAGÜCÜ, BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR

Ankaragücü Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 28. Haftasında Eryaman Stadyumu'nda, Medipol Başakşehir FK ile mücadele edecek olan takımımız, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışan takımımız, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.

Takımımızda, Medipol Başakşehir FK mücadelesi öncesi sakat oyuncu bulunmazken, Gaziantep FK maçında sarı kart gören Ante Kulusic, Medipol Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek. Antrenmanımızı Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulumuzda takip etti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 28. Hafta karşılaşmasında Cuma günü saat 21:00'da Eryaman Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücümüz, bugün yapılan antrenmanın sonunda kampa girdi.