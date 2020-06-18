Ander Herrera: Neymar’ın partisine yalnız gelenler alt kattaydı

Paris Saint-Germain’in futbolcusu Ander Herrera, çarşamba günü katıldığı bir televizyon programında takım arkadaşı Neymar ile ilgili enteresan açıklamalarda bulundu.

Programın sunucusunun “Neymar’ın doğum günü partilerinde neler oluyor?” soruna, “Neler olmuyordu ki?” şeklinde cevap veren Herrera partilerde yaşananlardan bahsetti.

Herrera partideki can alıcı noktanın, Neymar’ın konuklarını iki gruba ayırmasıyla yaşandığını anlattı: Partiye eşleriyle gelenler ve bekarlar. Eşleriyle birlikte olan konuklar üst katta bulunurken, bekarlar “iyi vakit geçirebilmek için” alt katta bulunuyordu.

Herrera sözlerine şu şekilde devam etti:

“İşin doğrusu, Neymar bu tarz partiler yaptığında güzel vakit geçirmeyi amaçlıyor. Ben de bu durum sebebiyle onu tebrik etmiştim. Oraya gittiğimizde eşim alt kata inmeme, hatta tuvalete bile gitmeme izin vermiyordu.”

Herrera herkesin beyaz kıyafetler giydiği partiye katılan PSG oyuncularından biriydi. Angel di Maria, Mauro Icardi ve Marco Verratti de aynı parti fotoğrafında yer almıştı.

Şubat ayında Paris’teki YoYo gece kulübünde yapılan partide Neymar 28. yaş gününü kutlamıştı. Herrera çekilen fotoğrafta doğumun günü çocuğuyla birlikte Keylor Navas, Pablo Sarabia ve Leonardo Paredes’in yanında yer almıştı.

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