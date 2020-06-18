Altyapı antrenörü ve oyuncular tesisi temizledi

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor altyapısı yaz dönemine hazırlanıyor. Corona virüsü nedeniyle futboldan uzak kalan Kömürspor altyapısı normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte çalışmalarına kaldığı yerden başlamayı planlıyor.

Kırmızı-lacivertli takım kendi imkanları doğrultusunda altyapı tesisi olarak kullanılan Dilaver Erdoğan Demir Tesisleri corona virüsü nedeniyle ilaçlattı. İlaçlamanın ardından altyapı oyuncuları ve antrenörler hep birlikte tesisleri tepeden tırnağa temizledi.

Tesis tepeden tırnağa temizlendi

Zonguldak Kömürpor altyapı antrenörü Muhammet Şafak ve oyuncular ilaçlamanın ardından ağızlarına maske, ellerine eldiven takarak tesisi temizledi. Temizleme işleminde genç oyuncular ve antrenörleri eğlenceli anlar yaşadı.