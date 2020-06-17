UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği açıklamalar UEFA’dan geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde oynanacak karşılaşmaların tarihleri belli oldu. UEFA’nın bugün video konferans yoluyla düzenlediği İcra Kurulu Toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar paylaşıldı ve maç takvimi de ilan edildi. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak? Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte tüm detaylar…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finaller, yarı finaller ve final karşılaşmaları 12-23 Ağustos 2020 tarihleri ​​arasında Lizbon’daki Estádio do Sport Lisboa e Benfica ve Estádio José Alvalade’de oynanacak. Maçlarda rövanş olmayacak ve tur atlayan takımlar tek maçta belli olacak.

Kalan 16 ikinci maçın son turu, ev sahibi takımın stadyumlarında mı yoksa Portekiz’de mi olacağına dair bir karar beklemeden 7-8 Ağustos’ta oynanacak.

Çeyrek finaller 12-13-14-15 Ağustos’ta, yarı finaller 18-19 Ağustos’ta ve final 23 Ağustos’ta Estádio do Sport Lisboa e Benfica’da gerçekleşecek.

2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin kalan tüm maçları T.S.İ 22:00’da başlayacak.

2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri ve yarı finalleri için çekilişler 10 Temmuz 2020’de UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılacak ve kesin maç programı bu çekilişin ardından bildirilecek.

Tüm çeyrek final ve yarı final maçları, normal oyun süresinin sonunda berabere kalması durumunda uzatma ve penaltı vuruşlarına gidecektir. Aynı düzenleyici değişiklik, aynı kararın alındığı diğer yarışmalardaki maçlar için de geçerlidir.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek finaller, yarı finaller ve final, 10-21 Ağustos tarihleri ​​arasında Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen’de yapılacak.

Son 16 turunda maçlar 05-06 Ağustos’ta T.S.İ 19.55’te ve 22.00’da oynanacak. İlk ayağın daha önce oynanmış olduğu son 16 turunun ev sahibi takımın sahasında mı yoksa Almanya’da mı yapılacağı konusunda bir karar verilecek.

İlk ayağı da ertelenen FC Internazionale Milano – Getafe CF ve Sevilla FC -AS Roma maçları onaylanacak bir sahada tek maç olarak oynanacak.

Yarışmada izleyen tüm maçlar 10/11 Ağustos’ta çeyrek final, 16/17 Ağustos’ta yarı final ve 21 Ağustos’ta Köln’de final olmak üzere TSİ 22:00’da başlayacak final sekiz turnuvası olarak oynanacak. .

2019/20 UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri ve yarı finalleri için çekilişler 10 Temmuz 2020’de UEFA'nın Nyon’daki merkezinde yapılacak ve kesin maç programı bu çekilişin ardından bildirilecek.