UEFA açıkladı, Lizbon’da Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hakkında planını açıklarken Devler Ligi’nde sezonun kalanının tek maç usülüyle Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanacağını da duyurdu.

Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul’un da heyecanı 2020’den 2021’e ertelendi. Bu sezon Devler Ligi’nde kalan maçlara ve finale ev sahipliği yapacağı açıklanan Lizbon’da ise bu karar heyecan yarattı.

Reuters, Lizbon’da halkla konuştu ve Şampiyonlar Ligi heyecanını aktardı. 69 yaşındaki futbolsever Luis Martins, “Bence harika oldu. Başaracağız ve Portekiz ekonomisi için de harika olacak” dedi. Benfica’nın stadı Estadio da Luz ve Sporting’in stadı Estadio Jose Alvalade’nin maçlara ev sahipliği yapması beklenirken bir başka futbolsever 42 yaşındaki Claudia Martins ise “Girebilsem şimdi statta yerimi alırdım. Konserlere gidebileceksek futbol maçına neden gidemeyelim. Ancak bu başlangıç. Çok iyi bir şey, Portekiz’e de nakit akışı sağlayacak” diye konuştu.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ağustosta gerçekleştirilecek maçların seyircisiz oynanacağını ifade etti ancak seyircili oynamak için küçük de olsa bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

Portekiz’de bugüne kadar 1523 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa’da corona virüsü ile mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Portekiz’de bugüne kadar 37 bin 672 vaka görüldü. Corona virüsü nedeniyle 1523 kişi hayatını kaybetti.

Virüsle mücadelede özellikle başlangıçta büyük başarı kaydedilirken son dönemde Lizbon ve çevresinde yerel artışlar da zaman zaman gözlendi. 10 milyon 197 bin nüfuslu Portekiz’de yapılan test sayısı bir milyonu aşarken son olarak 17 Haziran’da yeni vaka sayısı 336 olarak açıklandı. 17 Haziran’da bir kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İkinci dalga çekincesi ile bazı futbolseverler de tribünlere dönüş için erken olduğunu düşünüyor. “Bu aşamada stadyumlarda taraftar olmamalı diye düşünüyorum” diyen 47 yaşındaki Paulo Lopes “Ben evimde izleyeceğim. Sadece TV’de olsa bile Portekiz’de gerçekleşiyor olduğunu bilmek güzel” diye konuştu.