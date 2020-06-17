TFF’nin sitesinde Emre Belözoğlu karmaşası! Direkt kırmızı mı, çift sarıdan kırmızı mı?..

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmaya yedek başlayan sarı-lacivertlerin kaptanı Emre Belözoğlu, müsabakanın 24. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası kulübeden çıkarak hakem Cüneyt Çakır’a yoğun itirazlarda bulunmuş ve çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Ancak İHA’nın haberine göre TFF’nin resmi sitesinden Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesinin detay ekranına bakıldığında Belözoğlu’nun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor.

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Haberde “Türkiye Futbol Federasyonu’nda yer alan söz konusu bilgilerin hakem raporuna göre düzenlendiği düşünüldüğünde ise Cüneyt Çakır’ın raporuna Emre Belözoğlu’na direkt kırmızı kart gösterdiğini yazması yüksek ihtimal duruyor” ifadeleri yer aldı.

Eğer FIFA kokartlı hakem, raporunu bu şekilde sunduysa Belözoğlu en az 2 maç ceza alabilir. Verinin siteye sevhen mi direkt kırmızı kart olarak girdiği yoksa Çakır’ın raporuna direkt kırmızı kart olarak mı yazdığı ile ilgili net bir bilgi yok. Kararın ne olduğu disiplin sevkleri ile açıklığa kavuşacak. TFF’nin sisteminde kırmızı kartlar için tamamı kırmızı kare bir ikon kullanılırken çift sarı karttan oyundan atılan oyuncular için yarısı sarı, yarısı kırmızı bir ikon kullanılıyor.