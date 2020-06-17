Son dakika | Nihat Özdemir Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe yönetiminde uzun yıllar görev yapan ve kongre üyesi olan TFF Başkanı Nihat Özemir sarı lacivertli kulüpteki üyeliğinden istifa etti. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü ile 2010-2011 sezonu ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gerginlik yaşayan Nihat Özdemir istifaya davet edilmişti.

Özdemir 9 Haziran 2020’de Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edilmişti ve Fenerbahçe kongre üyeleri Nihat Özdemir’in ihraç edilmesi yönünde başvurularda bulunmuştu. Kulüpten ihracı istenen Özemir’e sevk belgesi bugün ulaştı ve bu gelişmenin ardından Nihat Özdemir Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

FENERBAHÇE’DEN ÖZDEMİR’E…

Fenerbahçe Kulübü’nden Nihat Özdemir’e gönderilen mektupta, “Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz Salı günü saat 16:00’da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 49’uncu maddesinin 5’inci bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

“İSTİFA ETTİĞİMİ BİLGİNİZE SUNARIM”

Nihat Özdemir’den ise Fenerbahçe Spor Kulübü’ne gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: “09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğinden istifa ettiğimi bilginize sunarım. Gereğinin yapılmasını rica ederim.”

NİHAT ÖZDEMİR’İN İSTİFASINA KADAR GİDEN SÜREÇTE YAŞANANLAR…

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Instagram’da katıldığı bir canlı yayında ‘Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok’ şeklinde bir cümle kullanmış ve bu söz sarı lacivertli camiada büyük tepkilere neden olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü sosyal medyada büyük olay yaratan o sözler sonrası resmi internet sitesinden Özdemir’i hedef alan sert bir açıklama yayınlamıştı. Akabinde Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy da FB TV’de Nihat Özdemir’e tepki göstermişti.

Yaşananlar sonrası TFF Başkanı Özdemir de federasyon sitesinden kendisi hakkında söylenenlere karşılık vermiş ve Fenerbahçe Yönetimi’nin sözlerini çarpıtarak hedef gösterdiğini belirtmişti. Sarı lacivertli kulüpte kongre üyeleri Nihat Özdemir’in ihracı için başvuruda bulunmuş ve disiplin süreci başlatılmıştı.