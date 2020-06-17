Salman’a şok haber! 390 milyon Euro’luk teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için 335 milyon Euro’luk teklif yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, satışın gerçekleşmesini beklerken, şok bir haberle sarsıldı. Sky Sports’un iddiasına göre ABD televizyon şirketi Cleae TV’nin CEO’su Henry Mauriss, Newcastle United’ın yeni sahibi olmak için 390 milyon Euro teklif sundu.

Premier Lig’in en büyük yayıncı ortaklarından Katar merkezli beIN Sports ve insan hakları derneklerinin Newcastle United’ın Muhammed bin Selman’a satışına karşı çıkması nedeniyle bir türlü tamamlanamayan anlaşma, bu teklif ile iyice tehlikeye girdi. beIN Sports, Suudi Arabistan’daki korsan yayına izin verdiği için, insan hakları dernekleri de ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Newcastle United’ın Muhammed bin Salman’a satışına karşı çıkmıştı.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Henry Mauriss’in teklif yaptığı şeklindeki haberin ardından Newcastle United taraftarları, kulübün ABD’li iş insanına satılmasını isteyen mesajlar paylaştı. Takımlarının, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a satılmasını istemeyen Newcastle United taraftarları, sosyal medyada adeta mesaj yağdırdı.

Henry Mauriss, Clear TV’den önce Burbank’ın CEO’su olarak görev yapmıştı. Henry Mauriss ayrıca ABD kanalları NBC ve CBC ile ortaklıklar gerçekleştirmişti.

Henry Mauriss’e yakın kaynaklar, The Sun’a yaptıkları açıklamada “Henry Mauriss yardımsever ve güvenilir birisi… Newcastle United’ın sahibi olmak için de can atıyor. Bu nedenle oldukça gerçekçi bir teklifte bulundu. ABD medya dünyasında oldukça önemli bir kişi… İngiliz futboluna da yakın ilgi duyuyor” dedi.

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