Fenerbahçe için yine büyük umutlarla başlanan ve hüsranla sonuçlanan bir gece yaşandı. Avrupa’ya gidiş bileti olan Türkiye Kupası şampiyonluğu, Trabzonspor’a karşı Kadıköy’de korunan 23 yıllık yenilmezlik serisiyle birlikte Ülker Stadı’nın çimlerine gömüldü.

Aziz Yıldırım’ın son yıllarıyla başlayan çöküş dönemi, Ali Koç’un başkan olmasıyla yerini yeniden yükselişe bırakır diye umut ederken, elde avuçta olanlar da kaybedildi. Camia artık öyle bir hal aldı ki, ‘kaybedecek bir şey yok’ denilen noktada bile bir sürü şey kaybetmeye devam ediyor. Ve en kötüsü, kaybetme psikolojisinin camianın DNA’sına iyice yerleşmesi ve bunun çaresini bulabilecek aklın bugüne kadar gözükmemesi.

Hatalar yapılır, düzeltilir. Ama son 2 senede Fenerbahçe’de yapılan hataların yerine doğruların geldiğini göremedik. Konuşmalarına ‘İki yılda çok hata yaptık’ diye başlıyor sayın Ali Koç. 20 yıllık Aziz Yıldırım hegemonyasının ve arkasında bıraktığı enkazdan sonra Ali Koç’u kolay günlerin beklemediği ayan beyan ortadaydı. Ancak işlerin bu kadar çıkmaza sürükleneceğini kimse beklemiyordu.

Yalan yok, Ali Koç göreve geldiği günden bu yana kulüp içinde, kulüp dışında birçok cephede savaş veriyor ama bunun böyle olacağı sır değildi. Ve Fenerbahçe Başkanı olmak; tam da bu saldırılara göğüs gerip, o savaşlardan galibiyetle çıkabilme yetisine sahip olmayı gerektiren bir makam.

Üstelik bu göreve gelirken vadedilen vizyon, misyon ve felsefe değişikliklerinden uzak kalmışken, başka başka cephelerde zayıflayan gücün parça parça edilmesi de ayrı bir başarısız yönetim şekli olarak ortaya çıktı. 5 Haziran 2018! Sayın Ali Koç başkanlık mazbatasını alırken son sözlerinde şu cümleyi sarfetmişti: “Size şampiyonluk sözü veremem, size ne söz veriyorum, biliyor musunuz, sokakta övünçle gururla gezeceğiniz bir Fenerbahçe.” Peki övünülecek Fenerbahçe bu mu?

Başkanlık seçimi sonrası yaşanan (benim de katıldığım) umut ve sevinci düşününce, geldiğimiz nokta gerçekten tam bir hayal kırıklığı. Eminim Ali Koç da benden farklı bir duyguda değildir. Gelecek sene için yine yeni bir yapılanma bekleniliyor. Ne kadarı başarılı olacak, ne kadarı yine hayalde kalacak göreceğiz. Ama üzülerek söylüyorum ki, Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe son 2 yılda sahada tüm başarısızlık haklarını kullandı.