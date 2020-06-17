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Sözcü

Nwakaeme’nin MR’ı ertelendi! Alanyaspor maçında oynaması zor…

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sakatlanan Nwakaeme'nin MR çekimi, oyuncunun kasık bölgesinde ödem meydana gelmesi ile yarına ertelendi. Yıldız ismin Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

12:56 -
Haberler Futbol
Nwakaeme’nin MR’ı ertelendi! Alanyaspor maçında oynaması zor…

Trabzonspor’un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Anthony Nwakaeme’nin MR çekimi, kasık bölgesinde oluşan ödem nedeniyle çarşamba gününe ertelendi. Nijeryalı hücum oyuncusunun durumu son kontrollerinden ardından netleşecek ancak Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşmasında büyük ihtimalle takımını yalnız bırakacak.

AHMET AĞAOĞLU’NDAN TEPKİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme’nin sakatlığıyla ilgili olarak maçtan hemen sonra, “Neredeyse 3. periyot oynanıyor. Futbolcularda birtakım sıkıntılar yaşanması olası. Anthony Nwakaeme’nin sakatlığını Cüneyt Çakır’a fatura ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

alanyaspor Fenerbahçe nwakaeme Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 13:04 17.06.2020