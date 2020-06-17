Muslera: Beni en çok kızdıran şey…

Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, dün Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildi.

Yener İnce; ameliyat sonrası“Emre (Akbaba) ile benzer bir sakatlık. Yarın veya öteki gün (bugün veya yarın) çıkabileceğiz hastaneden. Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslera'da da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru değil, belli birtakım şeyleri geri kazanması lazım. 34 yaşında ama fizyolojik yaşı 20'lerde… Yaş faktörünün dezavantaj olacağını düşünmüyorum” bilgisini verdi.

“TÜRKİYE’DE EMİN ELLERDEYİM”

Doğum gününde ameliyat olan tecrübeli eldiven de Uruguay medyasına yaptığı açıklamada “Türkiye'de harika bir sağlık sistemi var. Emin ellerde olduğumu biliyorum. Korktuğumu da itiraf edeyim. Umarım her şey yolunda gider. Beni en çok kızdıran şey şu: Yaşadığım sakatlık ofsayt olan bir pozisyonda gelişti. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli. Aksi halde rakiple girdiğimiz mücadele her maçta yaşanabilen durum” şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan Muslera’yı ziyaret eden Terim, “Hem doğum gününü kutladık hem geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık. Eksikliğini hissedeceğiz. Önemli bir oyuncu, önemli bir karakter bizim için. Her hareketiyle Türkiye'de çok sevilen bir futbol figürü” dedi.