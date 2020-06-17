IYEC programının ikincisi tamamlandı

American Yoga Association'ın tüm dünyada hızla yayılan yoga uzmanlık programı International Yoga Expert Certificate (IYEC)”, İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliği ile 01-08 Haziran tarihleri arasında online olarak yapıldı. Programa katılan 23 kişi, dünyada ilk ve tek uluslararası geçerliliği olan International Yoga Expert sertifikasına sahip oldu.

Covid-19 yüzünden insanlar evlerinden çıkamasalar bile American Yoga Association dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, “Uluslararası Yoga Uzmanlığı” eğitimlerine online olarak devam ediyor. Böylece Türkiye'nin her yerinden insanlar bu eğitime katılarak kısa zamanda yoğun ve kaliteli bir eğitim alma şansına sahip oluyorlar.

Yoga konusunda uzman bir kuruluş olan American Yoga Assocation, yoga uzmanı olmak isteyenleri 8 gün ve 16 saatlik yoğun bir eğitim sonucunda uluslararası düzeyde yoga eğitimi verecek düzeye getiriyor. American Yoga Association IYEC Sertifikası alanları kendi register yoga uzmanı olarak tanımlıyor ve onları internet sitesinde kayıtlı uzmanları olarak tanıtıyor.

Türkiye'ye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirilen IYEC programı, Gelişim Üniversitesi tarafından onaylanarak eğitim programına dâhil edildi.

23 kişinin 8 Haziran'da Uluslararası Yoga Uzmanı Sertifikası aldığı programın üçüncüsünün önümüzdeki Ağustos ayında gerçekleştirilecek.