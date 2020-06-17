Furkan Korkmaz’ın hayatı… Furkan Korkmaz kimdir, nereli?

ABD'de NBA liginde oynayan Milli Basketbolcumuz Furkan Korkmaz, sporseverlerin merak konusu oldu. Furkan profesyonel basketbol kariyerine Anadolu Efes'te 2014 yılında başladı. İşte Furkan Korkmaz hakkında merak edilenler…

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Korkmaz, profesyonel basketbol kariyerine Anadolu Efes’te 2014 yılında başladı. Anadolu Efes’te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım’a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Daha sonra 2016 yılında Banvit’e kiralık olarak gitti. 2017 yılında ise ABD’de NBA liginde bulunan Philadelphia 76ers takımına transfer oldu.

2.02 metre boyundaki Furkan, şutör gard ve gerektiğinde kısa forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır.