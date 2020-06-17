Fener oynadı Trabzon kazandı

Trabzonspor, avantajlı gelmiş olduğu Fenerbahçe yarı final müsabakasında erken golü bulmasının vermiş olduğu rahatlıkla motivasyon ve mücadele gücünü erken kaybetti. Oyun üstünlüğünü Fenerbahçe'ye bıraktı. Sarı- lacivertliler, tek kulvarda ve sahasında oynamanın avantajıyla daha rahattı. Özellikle kanatları çok iyi kullandı. Soldan Hasan Ali-Rodrigues ve sağdan Deniz -Dirar ile çok etkili kanat akınları yaptı. Sık sık ortalarla Muriqi'yi topla buluşturmaya çalıştı. Eğer ortalar yerini bulmuş olsaydı müsabaka daha farklı skorla bitebilirdi. Fenerbahçe adına kilit oyuncu Gustavo'ydu. Oyunu kuran, yönünü değiştiren, takımını atağa kaldıran oyuncuydu. Hüseyin Hoca, Fenerbahçe'yi durdurmak için mutlaka Gustavo'nun üzerine bir oyuncu vermeliydi, bunu yapmayınca Kanarya istediği net fırsatları bulamasa bile oyunun hakimi oldu.

Trabzonspor ise oyunu çok geride kabul etti. Özellikle Abdulkadir Parmak ile Ndiaye defansın arasına çok girdi. Böyle olunca da orta sahadaki üstünlüğünü rakibine kaptırmış oldu. Fenerbahçe'ye bu sezonun en iyi futbol oynanmasını sağladı.

Trabzonspor yapmış olduğu hızlı kontra ataklarda Ekuban ve Sörloth ile ortaya mükemmel performans koydu. Girmiş oldukları net pozisyonları gole çevirmiş olsalardı turu çok rahat geçebilirlerdi. Yine de finali güzel yaptılar ve maça damga vurdular. Nwakaeme'nin sakatlanması Trabzonspor'un hücum gücünü düşürdü. Ayrıca Abdulkadir Ömür'ün de final paslarını daha konsantre verip takımı adına skora katkı yapması lazım. Gol bölgelerinde daha çok bulunması gerekiyor.