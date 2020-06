DTÖ’den flaş Suudi Arabistan raporu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a satılmasında en büyük engellerden biri olarak gösterilen korsan yayın hakkında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bir rapor yayınladı. Rapor, Suudi Arabistan’ın korsan yayınlar ile ilişkilerini ortaya koydu.

Uluslararası ticaret sisteminin en saygın karar organlarından İsviçre merkezli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 1,5 yıl süren bir çalışmanın ardından, Suudi Arabistan'ın korsan yayınlarla ilişkisini konu alan değerlendirme raporunu tamamladı. Rapor, Suudi Arabistan Hükümeti'nin özellikle korsan maç yayınlarıyla gündeme gelen beoutQ platformunu ilk günden beri desteklediğini ve bu desteğin günümüzde de devam ettiğini ortaya koydu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPILDI

DTÖ yayınladığı değerlendirmede, Suudi Arabistan Hükümeti’nin beoutQ isimli korsan yayın operasyonunu en başından beri aktif bir şekilde desteklediğini ve fikri mülkiyet haklarını koruma yükümlülüğünü tamamen ihlal ettiğini kesin bir dille ifade ederek; Arap yetkilileri derhal, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Sportif içerikler özelinde küresel düzeyde korsan yayınla savaşın liderlerinden olan beIN MEDIA GROUP başta olmak üzere FIFA, UEFA, DFB ve La Liga gibi futbola yön veren kuruluşlar, başarıyla neticelenen araştırmadan duydukları memnuniyeti belirterek; korsana karşı uzun soluklu mücadeleye güç kazandıran DTÖ raporuna ilişkin destek açıklamalarında bulundular.

FIFA VE UEFA’DAN AÇIKLAMA FIFA, DTÖ’nün tavsiye ve taleplerine uygun şekilde Suudi Arabistan’dan, Ticari Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması’na ilişkin sözleşme (TRIPS) kapsamındaki yükümlülüklerine uyum için gerekli adımları atmasını talep eder. DTÖ’nün kararı, futbol maçlarının korsan yayınlanmasının yasa dışı bir faaliyet olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu tür faaliyetler hiçbir düzeyde hoş görülmeyecektir. UEFA, DTÖ raporunu ve sonuçlarını memnuniyetle karşılamaktadır. Arabsat uydusu üzerinden tahsis edilmiş frekanslarla yayın yapan BeoutQ, Suudi Arabistan’ın egemenlik alanındaki kişi ve birimler tarafından yönetildi ve geliştirildi… Korsan yayıncılık faaliyeti sadece yatırımları tehdit etmekle kalmıyor, profesyonel sporun varlığını da tehdit ediyor.

Diğer yandan, beoutQ platformu ile Suudi Arabistan arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya çıkaran rapora Financial Times, New York Times, BBC ve The Guardian gibi uluslararası medyanın önde gelen yayınları da geniş yer ayırdı.

