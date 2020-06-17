Davul kimin boynundaysa tokmak da onda olmalı

Fenerbahçe için maalesef sezonun kalanı ilk 4’e girme mücadelesiyle devam edecek. Fenerbahçe gibi büyük bir takımın bitime 7 hafta kala bu hedefte kalması, özellikle geçen sezondan sonra, asla kabul edilemez.

DENİZ’İ OYUNDAN KİM ÇIKARDI?

Dün bir kez daha gördük, Fenerbahçe’de davul bir kişinin boynunda ama tokmağı 3-4 kişi elinde tutuyor. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Kadroyu kim yapıyor, değişikliklere kim karar veriyor… Ne olursa olsun orada bir teknik adam var ve maçtan sonra “Deniz’in çıkması hataydı” diyor. Deniz Türüç’ü kim oyundan çıkardı? Volkan Demirel mi, Emre Belözoğlu mu, Mehmet Aurelio mu, Tahir Karapınar mı? Sahada bir teknik direktör varken, telefon trafiği yaşanıyor ve ekranlara geliyor, Fenerbahçe’ye yakışan bir görüntü mü bu?

TUTARSIZLIK

Sahanın en morallisi, isteklisi, hırslısı Deniz oyundan çıkıyor. Çıkma sebebini de Tahir hoca, Ferdi Kadıoğlu’nun ortalarından faydalanmak için, diye açıklıyor.. Çift santrfora döndükten sonra takımın en iyi orta kesecek ismi Deniz Türüç’tü. Nereden bakarsanız bakın tutarsızlık. Maçın başından sonuna kadar üstün gözükse de Fenerbahçe net fırsat üretemedi. Kayserispor maçından sonra, bu futbolun yetmeyeceğini söylemiştim. Yetmedi de. Baskıya rağmen Ekici’nin şutları dışında pozisyon üretilemedi. Muric rakip savunmada adeta kayboldu. Rakibin Ekuban ve Nwakaeme’yle hızlı çıkmaya çalışacağı belliydi, hiç önlem alınamamış. Dediğim gibi bir takımda birden fazla karar verici olursa, sonuçta kaçınılmaz olur.

EMRE’Yİ OYUNDAN ATTIM YAZDIRMAK İÇİN…

Bir söz de Cüneyt Çakır’a. Muhtemelen bu sezon son kez Fenerbahçe maçı yönetti. Yani Emre Belözoğlu’nun son kez maçını yönetti ve onu atmak için fırsatı kollayacağı belliydi. Emre de maalesef Sörloth’un tuzağına gelip Çakır’ın ekmeğine yağ sürdü. Emre’nin itirazı “Bana sarı göster ama Sörloth’a neden göstermiyorsun” diyeydi, Cüneyt Çakır da bunu kabul ederek, Emre’yi attıktan sonra yardımcılarının uyarılarıyla Sörloth’a kart gösterdi. Başta gösterse bu tartışmalar olmayacaktı. 60’tan sonra oyuna giren Emre birçok şeyi değiştirebilirdi ama Cüneyt Çakır, buna izin vermedi. İkinci sarı kart bu kadar rahat çıkmaz ama kariyerine “Bak Emre’yi de oyundan attım” yazdırmak için bunu yaptı.

Artık söz başkan Ali Koç’da. Seneye öyle bir takım kurulmalı ki, tek bir transfer hatası bile yapılmamalı. Galatasaray’dan sonra Trabzonspor’a karşı da seri bitti. En acısı da taraftarlar anlık üzülmeye başladı. Fenerbahçe sahasında maç kaybettiğinde, taraftar sabaha kadar uyuyamazdı. Maalesef başarısızlık artık kabullenilmeye başlandı. Başkan, getireceği teknik adamla yapacağı büyük transferlerle bu tabloyu kupalarla değiştirmeli. Tam 7 yıla çıkacak bu takımın kupa almaması. Başkan Ali Koç, sorumluluğu tek kişiye verip bu takımın ayağa kaldırmalı. Bu artık herkesi son şansları olacak.