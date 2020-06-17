Beşiktaş’ta kaleye yeni aday

Beşiktaş’ta 1 Temmuz'da başlayacak transfer döneminin öncelikli gündem maddesi kaleci… Yeni sezonda kaleyi deneyimli bir eldivene emanet etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, adaylarına bir yenisini daha ekledi.

Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Stanislav Kritsyuk, siyah-beyazlıların radarına girdi. 30 yaşındaki kaleciyle yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydedildiği belirtildi.

PSV’DEN İYİ HABER

Kritsyuk ile anlaşma sağlanırsa Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayına sunulacak. Deneyimli kalecinin kariyerinde Braga ve Rio Ave de bulunuyor. Kritsyuk 2014'te Braga'ya transfer oldu. Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krasnodar'ın yolunu tuttu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta 8 gol yedi.

PSV'li Jeroen Zoet de listedeki yerini koruyor. Erdal Torunoğulları'nın Hollanda kulübüyle yaptığı görüşmelerde öncelik kiralama seçeneği… PSV, kalecisini geçen sezon Utrecht'e kiralamıştı.

Hollanda kulübü yeni sezonda da Zoet'i birinci kaleci olarak düşünmüyor.