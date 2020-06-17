Başakşehir’in Avrupa’da sahne alacağı tarih belli oldu

UEFA Yönetim Kurulu, video konferans yoluyla yaptığı toplantıda Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Buna göre corona virüsü sebebiyle mart ayında askıya alınan UEFA Avrupa Ligi, ağustos ayında kaldığı yerden devam edecek.

Turnuvanın son 16 turu rövanş mücadeleleri 5-6 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları 10-11 Ağustos'ta Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ile Gelsenkirchen şehirlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları için de 16-17 Ağustos'ta sahaya inilecek. Avrupa Ligi'nin kazananı ise 21 Ağustos'ta Almanya'da bulunan Köln Stadı'nda belli olacak.

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Başakşehir sahne alacak

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti. Turuncu-lacivertliler, corona virüsü pandemisinden dolayı verilen aranın ardından rövanş maçına ise 5-6 Ağustos tarihlerinde çıkacak. Ancak bu karşılaşmanın Danimarka'da mı yoksa tarafsız bir sahada mı oynanacağı henüz netleşmiş değil.