Alkışlar Hector Bellerin’e! Arsenal’ın her galibiyeti için 3 bin fidan…

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal’ın İspanyol sağ beki Hector Bellerin, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için şık bir kampanya başlattı.

Kampanyaya göre sezonun geri kalanında Arsenal’ın aldığı her galibiyet için Bellerin 3 bin fidan bağışlayacağını duyurdu.

Bellerin, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu sezon aldığımız her galibiyet için, karbon emisyonu sorunuyla mücadeleye yardım etmek adına, 3 bin fidan dikeceğim” ifadelerini kullandı. One Tree Planted adlı kar amacı gütmeyen bir organizasyonla beraber çalışan Bellerin, gezegenimizin iklimi ve ekosistemini düzenlemekte ağaçların oynadığı hayati role dikkat çekmek istiyor.

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 17, 2020