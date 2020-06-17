Ahmet Ağaoğlu: Sakatlığı Cüneyt Çakır’a fatura ediyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

“SAKATLIK SEBEBİ CÜNEYT ÇAKIR”

Oyuncu sağlığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Neredeyse 3. periyot oynanıyor. Futbolcularda birtakım sıkıntılar yaşanması olası. Anthony Nwakaeme’nin sakatlığını Cüneyt Çakır’a fatura ediyorum. İlk faulde düdüğü çalacaktı. Muslera’nın ayağının kırılmasında ofsayt olduğunu söylüyorlar. Sonuna kadar bekliyorsunuz” dedi.

Çifte kupa için mesaj veren Ağaoğlu, “Finale çıktık kazandık mutluyuz ama önümüzde Alanya maçı var. Çok zor geçecek 7 lig maçı var önümüzde. Maç maç bakıyoruz. Çifte kupa orada duruyor, sahibini bekliyor. Hiçbir maç emek sarf etmeden kazanılmıyor” ifadelerini kullandı.

“HAKEMLER SAKATLIKLARA DİKKAT ETSİN”

“Sörloth pozisyonunda benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe kulübesi, Mustafa Hoca’yı ikaz etti; Mustafa Hoca da Cüneyt hocayı uyardı. O pozisyona gelene kadar konuşacak çok pozisyon var. Penaltımız verilmemesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonuna dikkat etmeliler. Ben, Tony’i gelecek hafta oynayamazsa kırmızı kartlı sayacağım. Nwakaeme tendonda sıkıntı yaşadı. Durumu çok ciddi gözükmüyor. Sosa, sakat olmasına rağmen, rehabilite olmamasına rağmen takımla iki maçtır seyahat eden adamla ilgili “Uzatacak mı” sorusunu sormayın artık.”