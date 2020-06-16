Volkan Demirel’den Deniz Türüç’e: ‘Otur yerine’

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Deniz Türüç krizi yaşandı. İlk yarıda sarı lacivertlilerin golünü atan ve skoru 1-1’e getiren Deniz Türüç, ikinci yarının 61. dakikasında oyundan alınırken yerine Ferdi Kadıoğlu girdi.

Ancak oyundan alınmasına anlam veremeyen Deniz Türüç, saha kenarına gelirken iki elini yana açtı ve ‘Neden oyundan çıktım’ diyerek kenar yönetime tepki gösterdi.

Yedek kulübesinde tepkisini sürdüren Türüç, yardımcı antrenör Volkan Demirel’in müdahalesiyle karşılaştı. Tribündeki Volkan Demirel’in eliyle “Otur yerine” işareti yaptığı görüldü.

Tepkisini sürdüren Deniz Türüç soyunma odasının yolunu tutarken, oyuncu değişikliği öncesinde Volkan Demirel’in telefonla görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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