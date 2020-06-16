Trabzonspor’da Nwakaeme sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor’un yıldızı Anthony Nwakaeme, 90 dakikayı tamamlayamadı.

Nijeryalı futbolcu, 34. dakikada girdiği iki mücadele sonrasında kasığını acı içinde tutarak pozisyonu bıraktı ve yedek kulübesine dönerek değişiklik işareti yaptı. Kenara gelen Nwakaeme’nin yerine oyuna Bilal Başıaçıkoğlu dahil oldu.

Hafta sonu Göztepe maçında da 1 gol atma başarısı gösteren Anthony Nwakaeme, bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 25 maçta 11 gol atıp 6 asist yaptı.

Trabzonspor, ligin 28. haftasında 22 Haziran Pazartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.