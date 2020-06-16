Tahir Karapınar: ‘Deniz Türüç değişikliğinde yanlış yapmış olabiliriz ama…’

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe’nin konuğu Trabzonspor’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımın başında sahaya çıkan Tahir Karapınar, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karapınar “Çok iyi hazırlanmıştık maça, planlarımızı da yapmıştık. Bizim için çok önemli maçtı. Taraftarlarımızı sevindirmek istiyorlar. İlk golü çok basit yedik. Bizim yediğimiz goller üst seviyedeki bir takıma yakışmıyor. Artık önümüzdeki sezona hazırlanmamız lazım” dedi.

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‘Deniz özür diledi…’

Fenerbahçe’nin tek golünü atan ve oyundan alınmasına tepki göstererek soyunma odasına giden Deniz Türüç hakkında da konuşan Karapınar “Deniz maç sonunda arkadaşlarından özür diledi. Maçı kazanma hırsıyla böyle bir şey oldu. Ama bir plan yapmıştık ve ona göre değişiklik yaptı. İyi de oynuyordu. Yanlış yapmış olabiliriz ama plana göre hareket ettik” dedi.

‘Sörloth ve Pereira kulübeyi tahrik etti!’

Tahir Karapınar düzenlediği basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

“Serdar'ın göğsüne çarpan top gol oldu. Ondan sonra toparladık, mücadele etmeye başladık, iyide oynuyorduk. Sonra Trabzonsporlu Sörloth ve Pereira çok profesyonel oyuncular, tahrik ettiler bizim kulübeyi. Emre kırmızı kart gördü. Emre’yi son anlarda kullanacaktık, çok önemliydi.

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Sonra yine iyi oynadık. Her türlü her şeyi denedik. Baskıyı, kanat atağını yaptık. Eksikliklerimiz olabilir ama golü bulduk. İkinci devre dengeli başladı. Golü atabilirdik. Oyuna biraz daha hareket getirmek için değişiklikler yaptık. Mehmet Ekici’yi aldık ve iyi tuttu. Sonra gol atmamız gerekiyordu. Deniz'i çıkardık, orada hata yapmış olabiliriz. Deniz iyi oynuyordu. Ferdi ile oradan orta yapalım, çift santrfora dönelim istemiştik.

‘Çok büyük yapılanmaya ihtiyaç var’

Ondan sonrada yediğimiz gol var. Bizim gibi üst seviye takımın yemeyeceği goller. Her şekilde uyardığımız halde yapılmayacak hatayla gol yedik. Sonra iyice risk aldık ve 3. golü yedik. Fenerbahçe'nin çok büyük bir yapılanmaya ihtiyacı var gelecek sene için. Oyuncuların hangi kulüpte oynadıklarının farkına varması lazım. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Bizim için lig devam ediyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”