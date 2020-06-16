Sörloth: Böyle takım arkadaşları olduğu için…

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe’yi 23 yıl sonra Kadıköy’de yenerek 3-1’lik skorla finale yükselen Trabzonspor’da golcü Alexander Sörloth, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Takımı adına iki gol atan Norveçli futbolcu, “Santrforlar için bazen böyledir, bazen gol atamazsınız. Ama ben hep çabalıyorum. Ekuban bugün harikaydı. Bana gol atmak için bir şans daha yarattı. Böyle takım arkadaşları olduğu için şanslıyım. Fenerbahçe galibiyetinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlara mutluluk armağan edebildiysek ne mutlu! Finaldeyiz ve umarım devamı gelir” diye konuştu.

Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 4 maçta 4 gol atan Sörloth, bordo-mavili formayla çıktığı 41 resmi karşılaşmada 27 kez fileleri sarstı.