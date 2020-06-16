SON DAKİKA | UEFA’dan flaş karar! İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finali…

UEFA'nın Avrupa kupaları konusunda yarın yapacağı kritik zirve öncesi dev finalin yeni adresi belli oldu. DHA’da yer alan habere göre İstanbul'un 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği, 2021 sezonuna ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA'ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletti. UEFA'da yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 finali Lizbon'a verildi. UEFA, Türkiye'nin isteği üzerine de 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi.

UEFA'nın, yarın yapacağı toplantı öncesi konu hakkında bu akşam resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

İSTANBUL’DA OYNANAN 2005 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEFES KESMİŞTİ

Atatürk Stadyumu daha önce, 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Milan arasında oynanan ve unutulmaz maçlar arasına giren karşılaşmaya ev sahipliği yapmıştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında fırtına gibi esen Milan, henüz 1. dakikada Maldini ile öne geçmiş, 39. ve 45. dakikalarda Crespo’nun attığı gollerle ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamlamıştı. Ancak ikinci yarıda rüzgar tersine dönmüş, Liverpool, altı dakika içinde tarihin en unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza atmıştı.

Maçın 54. dakikasında Gerrard farkı ikiye indirmiş, iki dakika sonra Smicer’in kafa golü Liverpool’u oyuna yeniden ortak etmişti. 59. dakikada Gerrard’ın düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı kullanan Xabi Alonso, Dida’dan dönen topu yine kendisi tamamlayarak maçı 3-3’e getirmişti.

Kalan dakikalarda ve uzatmalarda skor değişmemiş, seri penaltı atışlarına geçilmişti. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Liverpool, tarihinde 5. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma başarısı göstermişti. Liverpool kalecisi Dudek, penaltı atışlarında üç kurtarış yaparak maça damga vuran isimlerden biri olmuştu.

Unutulmaz maçta daha sonra Galatasaray forması giyecek olan Baros ve Kewell da görev yapmıştı.

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