SON DAKİKA | Florin Andone, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sarı kırmızılı camiaya veda etti. Bu sezon ikinci kez ciddi sakatlık yaşayan ve sezonun kalan 7 haftasında forma giymesi imkansız olan Rumen forvet, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

İşte Andone’nin veda mesajı:

“Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünlerde bana mesaj yazan, iyi dileklerini ileten, beni cesaretlendiren herkese en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. İki ağır sakatlık yaşadığım bu sezon benim için bitti. Bu harika kulübe gelirken hayalini kurduğum golleri atamadığım için üzgünüm. Sakatlıklarım sebebiyle gerçek futbolumu izlettiremediğim için birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Galatasaray’da geçirdiğim bu dönemi pozitif şeylerle dolduramadığım için üzgünüm. Böyle büyük bir kulübün formasını giydiğim ve bu kulübü temsil ettiğim için kendimi ayrıcalıklı görüyorum. Özellikle taraftarın bana gösterdiği yakınlık için herkese teşekkür ederim. Dünyanın tartışmasız en iyi taraftarı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Teşekkürler.”