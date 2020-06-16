SON DAKİKA | Florin Andone, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sarı kırmızılı camiaya veda etti. Bu sezon ikinci kez ciddi sakatlık yaşayan ve sezonun kalan 7 haftasında forma giymesi imkansız olan Rumen forvet, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
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No sé ni cómo empezar, o por dónde empezar pero si quiero expresar lo que siento y compartirlo con todos ustedes. Toda esta gente que se ha preocupado por mi y me han mandado mensajes de apoyo y de ánimo, sois muchísimos y por eso quiero daros las gracias de corazón. Se acabó la temporada para mi, una muy difícil debido a las dos lesiones que he sufrido. Me siento frustrado por no cumplir los objetivos que tenía en mi mente al venir a este gran club, siento que he defraudado a muchísima gente y que realmente las lesiones no me han dejado mostrar todo el fútbol que llevo dentro. Lo siento por cómo ha ido todo y aunque mi paso por el @galatasaray no haya aportado muchas cosas positivas, me he sentido un privilegiado por haber vestido esta gran camiseta y representar a este gran club. Gracias de nuevo por vuestras infinitas muestras de cariño, sobretodo a los aficionados de @galatasaray que una vez más han mostrado que son sin duda uno de los mejores del mundo. Gracias
İşte Andone’nin veda mesajı:
“Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünlerde bana mesaj yazan, iyi dileklerini ileten, beni cesaretlendiren herkese en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. İki ağır sakatlık yaşadığım bu sezon benim için bitti. Bu harika kulübe gelirken hayalini kurduğum golleri atamadığım için üzgünüm. Sakatlıklarım sebebiyle gerçek futbolumu izlettiremediğim için birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Galatasaray’da geçirdiğim bu dönemi pozitif şeylerle dolduramadığım için üzgünüm. Böyle büyük bir kulübün formasını giydiğim ve bu kulübü temsil ettiğim için kendimi ayrıcalıklı görüyorum. Özellikle taraftarın bana gösterdiği yakınlık için herkese teşekkür ederim. Dünyanın tartışmasız en iyi taraftarı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Teşekkürler.”