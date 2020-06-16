SON DAKİKA | Emre Belözoğlu yedek kulübesinde kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu şoku yaşandı. Maça yedek kulübesinde başlayan deneyimli orta saha, ilk yarıda rakibiyle ve hakem Cüneyt Çakır’la girdiği diyalog sonrasında üst üste iki sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın 25. dakikasında hava topuna yükselen Fenerbahçe’nin savunma oyucusu Serdar Aziz’e, Alexander Sörloth faul yaptı. Pozisyonun ardından Sörloth ile laf dalaşına giren yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, hakem Cüneyt Çakır’la da diyaloğunu sürdürünce ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İHA’nın verdiği bilgiye göre; Emre Belözoğlu Çakır'a, “Allah'tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre'yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Öte yandan Emre Belözoğlu'na ‘sus' işareti yapan Sörloth da sarı kartla cezalandırıldı.