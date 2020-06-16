Sivasspor Denizlispor maç özeti! Zirve yarışı kızışıyor!

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftası bu akşam oynanan Sivasspor Denizlispor karşılaşmasıyla tamamlandı. Süper Lig’de zirve yarışı tüm hızıyla sürerken Sivasspor evinde konuk ettiği Denizlispor’u Yatabare’nin 45+3 dakikada attığı gol ile yenerek puanını 52’ye yükseltti. Sivasspor Denizlispor karşılaşmasının özet görüntülerini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

SİVASSPOR DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Konuk ekip Denizlispor'da Zeki Yavru 44. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalırken ev sahibi ekip kazanılan serbest vuruş organizasyonunda Mustapha Yatabare ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele Sivasspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Sivasspor bu galibiyetle puanını 52 yaparken üçüncü sıraya yükseldi. Denizlispor ise 31 puanda kaldı. Sivasspor gelecek hafta Konyaspor deplasmanına konuk olurken Denizlispor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.