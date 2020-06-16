Muslera’ya doğum gününde ameliyat!

Süper Lig'e pandemi süreci nedeniyle ara verildikten sonra futbola dönen Galatasaray, büyük hüzün yaşadı. 2011-2012 sezonunda Lazio'dan Cimbom'a gelen, 5 lig, 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası ile toplamda 14 zafer kazanıp Türkiye'nin en iyi yabancı kalecisi unvanını elde eden Fernando Muslera'nın acı sakatlığı moralleri bozdu. Rize deplasmanında tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık oluşan Nando, doğum günü olan bugün bıçak altına yatacak.

MESAJ YAĞIYOR

34. yaşına ameliyat masasında girecek Uruguaylı eldivenin operasyonunu Kulüp Doktoru Yener İnce gerçekleştirecek. Türkiye'de taraflı tarafsız herkesi üzüntüye boğan Muslera'nın acısına dünyanın önemli kalecileri de ortak oldu. David De Gea ve Reina ile ezeli rakibinin eski kalecisi Volkan Demirel geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe efsanesi Alex de Muslera'nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.