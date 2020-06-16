Muslera ameliyat edildi! İşte son durumu…

Süper Lig’in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera bugün ameliyat edildi. Sabah saatlerinde ameliyat edilen tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.

Çok yorgun olduğu için dün dinlendirilen, ameliyatı ise bugün yapılan Muslera’nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırığa başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera’ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

ALİ KOÇ ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam aniden apandisit ameliyatına alınan Alman futbolcuları Max Kruse’yi, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kruse’nin son durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Başkan Koç, bu sabah sağ kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle aynı hastanede operasyon geçiren Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.