Muharrem Usta Trabzonspor’a 38 milyon 438 bin TL bağışladı

Süper Lig’in lideri Trabzonspor resmi internet sitesi üzerinden eski başkan Muharrem Usta ile yapılan uzlaşmaya dair açıklama yaptı. Bordo mavili kulüp UEFA’nın verdiği ceza sonrası CAS’a yapacağı başvuru öncesi Usta ile alacak konusunda uzlaşma yoluna gitmişti. Karadeniz ekibi yapılan uzlaşma gereği Muharrem Usta’nın alacaklarından 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmı kulübe bağışladığını açıkladı.

İŞTE BORDO MAVİLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır.

Yönetim Kurulumuz, bu uzlaşma neticesinde Sayın Usta'ya yönelik açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir. Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta'ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız.