Mert Hakan Yandaş ‘Sezon sonunda ayrılıyorum’

Bu sezon gösterdiği performans ile Sivasspor’u şampiyonluk yarışına sokan Mert Hakan Yandaş, pandemi arası sonrası Süper Lig’de Denizlispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu sezonun sonunda takımı ile olan sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, uzun süredir merak edilen transfer konusuna da açıklık getirerek takımdan ayrılacağını açıkladı. Yandaş yaptığı açıklamada, “Sezon sonunda ayrılacağız. Şu anda bizim yerimize Sivasspor’un konuşulması lazım. Sivasspor’un başarısı için yaşıyorum.” sözlerini kullandı.

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“EMRE VE MERT HAKAN'LA KONUŞTUK”

Transferin gözde oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve yer itibariyle kendilerine bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığını iddia edilen takımlara bu soruları sorun. Bakalım onlar ne diyecekler, ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalınıyorsa bilmiyorum. Peki neden yayınlanıyor bu tür yayınlar bilemiyorum” diye konuştu.

Sivasspor’un başarılı ismi Mert Hakan Yandaş bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 10 gol 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Mert Hakan Yandaş’ın adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.