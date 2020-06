Marcus Rashford’un inadı, İngiliz hükümetine geri adım attırdı! Çocuklara ücretsiz yemek…

Corona virüsünden önce de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Manchester United’ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, pandemi sürecinde de öne çıkan isimlerden biri oldu.

Çocuklara sunulan ücretsiz yemek kuponu uygulamasının tatil döneminde de sürmesi için İngiliz parlamentosuna çağrıda bulunan İngiliz futbolcunun bu hamlesi yanıt buldu.

Milletvekillerine mektup yazan 22 yaşındaki forvet, yoksul çocuklara bir öğün ücretsiz yemek kuponu verilmesi uygulamasının yaz tatili boyunca devam etmesini sağladı. Hükümet daha önce yaptığı açıklamada 6 haftalık tatil boyunca yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başbakan sözcüsü, “Başbakan, corona salgını nedeniyle, çocukların ve ebeveynlerin yaz boyunca görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını anlıyor” diyerek 120 milyon pound değerindeki yardım pakedinin onaylandığını duyurdu.

Başbakan’ın fikrinin Rashford’un hamlesinden sonra değişip değişmediğine yanıt veren sözcü, “Başbakan Marcus Rashford’un yoksulluk konularındaki katkılarını memnuniyetle karşılıyor ve önemli bir sporcu profilini bu konularda devreye sokmasına saygı duyuyor” dedi.

İngiliz futbolcu ise kararın ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimize bakın. Bu 2020’nin İngiltere’si!” ifadelerini kullandı.

Rashford’un bu kadar önemli bir konuda sorumluluk alması ise birçok insan tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda İngiliz forvetin Başbakan olması gerektiği savunuldu.

I don't even know what to say. Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020