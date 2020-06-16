Kupada final gibi yarı final! Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11’leri…

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki ilk maçı Trabzonspor sahasında 2-1 kazandı. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe’de 2 isim Trabzonspor maçında sahada olamayacak. Süper Lig’deki Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ve ameliyat olduğu açıklanan Max Kruse kadroda yer alamayacak. Trabzonspor’da ise; Lig’de oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Mehmet Ekici, Deniz Türüç, Rodrigues, Vedat Muriqi

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak (Sosa), Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KADIKÖY’DE 24 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Trabzonspor, Kadıköy’de 1997’den beri tam 24 maçtır galip gelemiyor. F.Bahçe ise rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.

İki rakip arasında Kadıköy’deki son 4 maç beraberlikle bitti. Hüseyin Çimşir, F.Bahçe’yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.

REKABETTE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 14 maçta 40 gol attı, sadece 1 kez yenildi.

Tahir Karapınar; son 6 yılda göreve gelip ilk maçta galibiyet alan ilk yerli hoca oldu.

Nwakaeme; son 2 yılda 69 maçta 25 gol 22 asistle; toplamda 47 gole etki edip, en çok skor katkısı veren isim.

Luiz Gustavo; Fenerbahçe’de attığı 3 golün hepsini ceza sahası dışından buldu, kariyerin en golcü ikinci sezonunu yakaladı.

Fenerbahçe bu sezon kupada sadece Trabzonspor’a yenilirken (1-2), Trabzonspor da bir tek Denizlispor’a kaybetti (0-2)

Nasıl tur atlarlar?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0’lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak.

Trabzonspor ise her türlü beraberlik, galibiyet ve gollü tek farklı yenilgilerde (3-2, 4-3 gibi) adını finale yazdıracak.

Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.