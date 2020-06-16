İzmir’den dev bağış! 100 bin TL

İzmir Beşiktaşlılar Derneği, ‘Bırakmam Seni' kampanyasına dev bir destekte bulundu. Dernek Başkanı İnan Esen, “Biz kimse için değil Beşiktaş için yardım yaptık. Amacımız kulübe sahip çıkmak. İnşallah kampanyaya çok katılım olur” diyerek yapılan 100 bin TL'lik bağışı açıkladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki günlerde İzmir'e giderek destekten dolayı dernek yönetimine teşekkür edecek.

GÖSTERİLEN İLGİ SEVİNDİRDİ

Beşiktaş Kulübü'nün Cuma günü başlattığı ‘Bırakmam Seni' kampanyasına verilen destek siyah-beyazlı yönetimi sevindirdi.

Yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle futbolcu sözleşmelerinde maaşlara baraj koyacak olan yönetim, 1 yıl sürecek kampanyadan gelecek para ile bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

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