Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz kanalda mı? Derbi saat kaçta?

Pandemi sonrasındaki ilk derbi bu akşam Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanacak. Kupa’da yarı final karşılaşmasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kadıköy’de oynanacak zorlu derbi mücalesi saat 20.45’te başlayacak. Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Ziraat Türkiye Kupası, yarı final mücadelesinde bu akşam Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 16 Haziran Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak. Derbi mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmede, Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA!

Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 4 mücadelede görev alan Çakır, bu sezon ise ilk kez bu iki takımın mücadelesinde düdük çalacak. Çakır’ın daha önce iki takım arasında oynanan ve düdük çaldığı 3 maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor birer kez galip gelirken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe’nin 53 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor’un ise 43 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.